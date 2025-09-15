La stanza di Chris Houlihan di Mystery of Zelda si avvicina finalmente a una soluzione

HQ

Per oltre trent'anni, i fan di The Legend of Zelda: A Link to the Past si sono interrogati su una delle voci più longeve del medium: chi è esattamente Chris Houlihan, il misterioso nome nascosto nella stanza segreta "a prova di errore" del gioco? La storia risale al 1990, quando la rivista Nintendo Power organizzò un concorso di Final Fantasy che prometteva di immortalare il vincitore di un futuro titolo Nintendo. Anni dopo, i giocatori hanno scoperto una camera nascosta in A Link to the Past che mostrava il testo: "Mi chiamo Chris Houlihan. Questa è la mia stanza top secret. Tienilo tra noi, ok?" Ma nessuno poteva confermare se Chris fosse una persona reale, o cosa significasse veramente il messaggio.

Ora, sembra che il mistero possa finalmente avere una risposta. All'inizio di questa settimana, lo YouTuber Kevin Hainline ha pubblicato un video in cui afferma di aver incontrato il vero Chris Houlihan, grazie a una presentazione di sua madre. Nel video, Hainline presenta una lettera dell'allora editor di Nintendo Power Scott Pelland. La lettera conferma che il nome di Chris era originariamente destinato ad apparire nella Nintendo World Cup, ma alla fine è finito in A Link to the Past. Pelland ammette di non ricordare ogni dettaglio, ma afferma che "i fatti su Chris, suo padre e la gara si allineano".

Ci sono, ovviamente, domande persistenti e, come per tante storie che emergono online, è saggio prendere le affermazioni con le pinze. Hainline offre prove convincenti, ma alla fine Chris stesso o un membro della famiglia avrebbero bisogno di corroborare pubblicamente la storia. Se il video otterrà abbastanza attenzione, forse quella conferma arriverà. Fino ad allora, la leggenda di lunga data di Chris Houlihan rimane allettante vicina ad essere risolta.