La star della WWE Kit Wilson presenta la sua nuova mossa distintiva

Dopo che il suo compagno di coppia di Pretty Deadly, il wrestler britannico Elton Prince, si è infortunato al collo ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico con un futuro incerto sul ring, Kit Wilson (anch'egli britannico) è diventato una popolare star solista nella WWE. E un segno che potrebbe puntare a un futuro come solista è che ora ha iniziato a lavorare a un suo finisher unico.

Quando Wilson è apparso nel podcast Insight con Chris Van Vliet (tramite WrestleTalk), ha detto:

"Una mossa finale, di nuovo, stiamo lavorando a un po' di lavoro. Stiamo lavorando a una mossa finale che penso farò in futuro, una mossa dalla cima della corda chiamata 'Men Cry Too', quindi potremmo fare un po' (doppia posa bicipite)."

Certo, non tutti i finisher diventano iconici nella WWE, e se Men Cry Too sarà uno di loro resta da vedere, ma è qualcosa di cui Wilson è molto consapevole:

"Vedremo se ci rimanerà, però. Questa è la cosa emozionante. Penso che, in questo momento, ciò che mi entusiasma è che sento che siamo sull'orlo di grandi cose, quindi è anche emozionante dirti ora, ok, questo finisher si chiama Men Cry Too e vediamo se succede."

Non vediamo l'ora di vedere altro, ovviamente, ma ci rammarica che i Pretty Deadly come coppia possano essere passati.