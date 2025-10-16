La star di Adolescence Stephen Graham invita i papà di tutto il mondo a partecipare a un nuovo libro

HQ

Adolescence ha preso d'assalto il mondo e in particolare il Regno Unito quando è andato in onda all'inizio dell'anno, con interpretazioni vincitrici di Emmy del protagonista Stephen Graham e dei co-protagonisti Owen Cooper ed Erin Doherty. Ora, Stephen Graham spera di poter continuare il messaggio che si trova al centro del dramma con un nuovo libro.

Il libro di Graham invita i papà di tutto il mondo a scrivere lettere ai loro figli, nella speranza di combattere la mascolinità tossica in un'epoca in cui è diffusa sui social media. La lettera di Graham sarà inclusa. "La mia speranza per questo libro è che sia una continuazione del messaggio diAdolescence e uno strumento per i padri per iniziare più conversazioni con i loro figli", ha detto alla BBC.

Le iscrizioni sono aperte e dureranno fino al 12 gennaio 2026. "Vogliamo ascoltare uomini di tutte le età, padri per la prima volta, padri assenti, padri che ci sono stati ma non ci sono mai stati veramente, padri che hanno perso e padri che vogliono solo trovare un modo per dire ti amo, per dire ai loro figli cosa significano per loro e per parlare apertamente di cosa significa essere un uomo. ", ha detto Graham.

La pubblicazione del libro è prevista per il prossimo ottobre.

