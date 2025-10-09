La star di Bottoms Rachel Sennott affronta la Città degli Angeli nel trailer di I Love LA

I Love LA è la nuova serie della co-sceneggiatrice e star di Bottoms Rachel Sennott, in cui interpreta una giovane donna che lotta per farsi un nome nella grande città. È una configurazione che abbiamo già visto molte volte, ma HBO spera di corteggiarci in questa nuova serie con il marchio unico di commedia di Sennott e Josh Hutcherson in un ruolo da protagonista.

Mentre la nostra protagonista Maia cerca di destreggiarsi tra la scalata della sua carriera, il mantenimento di una relazione e il godersi la vita notturna di Los Angeles, scopre che forse non si può avere tutto. Tuttavia, continuerà a cercare di ottenere alcuni effetti caotici, a quanto pare.

Dato che la Sennott stessa è una persona che ha fatto le valigie e si è trasferita a Los Angeles per iniziare la sua carriera, possiamo immaginare che ci saranno molti riferimenti alle sue esperienze, anche se il suo personaggio in I Love LA ha ambizioni diverse. Saremo in grado di dare un'occhiata allo spettacolo dal 2 novembre e puoi vedere il trailer qui sotto: