La star di Creed spera che Jonathan Majors torni nel quarto film

Michael B. Jordan, che è sia il protagonista che il regista del prossimo Creed IV, spera di lavorare di nuovo con Jonathan Majors, come è stato confermato in un'intervista con The Hollywood Reporter. Questo nonostante i gravi problemi legali in cui l'attore hollywoodiano si è trovato invischiato e che in seguito gli sono costati praticamente tutta la sua carriera. Non c'è da stupirsi, dato che è stato condannato per aggressione e molestie dalla sua ex fidanzata, che ha ammesso in registrazioni audio nascoste di aver strangolato la sua ex compagna.

Anche lo stesso Majors ha espresso interesse per Creed IV, dicendo nella stessa recente intervista con The Hollywood Reporter:

"Mi piacerebbe fare Creed IV insieme, tra gli altri progetti".

Ma a quanto pare Michael B. Jordan vuole dare di nuovo una possibilità a Majors, dopo aver interpretato il ruolo di Damian Anderson inCreed III, un amico d'infanzia di Adonis Creed. Jordan crede che ci sia spazio per il ritorno del personaggio di Majors nel quarto film.

Questo significa che il 2025 potrebbe essere l'anno del ritorno dei Major? Chissà, il suo film Magazine Dreams ha ricevuto una risposta positiva dopo la sua premiere al Sundance Film Festival dopo essere stato cancellato per problemi legali. Ci sono state anche voci secondo cui Marvel potrebbe avere piani futuri per Majors, ma quanto ci sia di vero in questi pettegolezzi non è ancora chiaro.

Pensi che a Majors dovrebbe essere data una seconda possibilità e ti piacerebbe vederlo tornare in Creed IV ?