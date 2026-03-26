La star di Deadpool, Shioli Kutsuna, si unisce a Sydney Sweeney nel prossimo film Gundam di Netflix

Abbiamo già menzionato un paio di volte che è in lavorazione un adattamento di Gundam finanziato da Netflix, che vanta già alcune grandi star nel cast, con Sydney Sweeney e Noah Centineo nei ruoli principali. Sappiamo anche che Michael Mando si unirà al cast e ora Deadline riporta che un altro attore è stato finalizzato.

Questa volta, è la star di Deadpool Shioli Kutsuna (che ha interpretato Yukio sia in Deadpool 2 che in Deadpool & Wolverine) che si unisce al progetto in un ruolo ancora sconosciuto. Jim Mickle sta scrivendo e dirigendo, ma quando verrà girato il film e, cosa più importante, quando debutterà rimane incerto.

Con così tante persone già coinvolte nel film, le riprese dovrebbero poter iniziare quest'anno, ma un film Gundam richiederà naturalmente una quantità significativa di post-produzione, quindi probabilmente non dovremmo aspettarci un'uscita prima della fine del 2027 al più presto.