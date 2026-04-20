La star di Game of Thrones, Charles Dance, avrebbe avuto un ruolo in The Batman - Part II

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Sembra che l'attore Charles Dance stia per ottenere un ruolo nel prossimo sequel di Matt Reeves The Batman - Part II. Attori importanti stanno arrivando per la seconda uscita di Battinson, tra cui Sebastian Stan e Scarlett Johansson, e sembra che almeno un altro grande nome sia ancora in giro per fare notizia.

Questo articolo arriva tramite Deadline ed è attualmente non confermato al momento della stesura, ma fonti affermano che Dance sta girando intorno al ruolo di Charles Dent. Il cognome probabilmente ti è familiare, perché Dance interpreterebbe Harvey Dent, alias il padre di Due Facce. Si ritiene che Johansson interpreterà la moglie di Dent. Se questo è vero, sembra confermare che Due Facce è il prossimo villain principale nella saga di Batman. Scusate, fan di Mr. Freeze e Killer Croc, sembra che ora non sia proprio il vostro momento.

Dopo che Dance ha stupito il pubblico televisivo con la sua straordinaria interpretazione di Tywin Lannister, sembra essersi ritrovato a interpretare il patriarca in molti altri progetti. Tuttavia, è un ruolo che interpreta incredibilmente bene, e siamo sicuri che lo vedremo tornare in qualche forma in The Batman - Part II se sarà il protagonista. Il film debutta il 1° ottobre 2027.