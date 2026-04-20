La star di Game of Thrones, Charles Dance, avrebbe avuto un ruolo in The Batman - Part II
Il suo personaggio sembra confermare chi sarà il principale antagonista della trama.
Sembra che l'attore Charles Dance stia per ottenere un ruolo nel prossimo sequel di Matt Reeves The Batman - Part II. Attori importanti stanno arrivando per la seconda uscita di Battinson, tra cui Sebastian Stan e Scarlett Johansson, e sembra che almeno un altro grande nome sia ancora in giro per fare notizia.
Questo articolo arriva tramite Deadline ed è attualmente non confermato al momento della stesura, ma fonti affermano che Dance sta girando intorno al ruolo di Charles Dent. Il cognome probabilmente ti è familiare, perché Dance interpreterebbe Harvey Dent, alias il padre di Due Facce. Si ritiene che Johansson interpreterà la moglie di Dent. Se questo è vero, sembra confermare che Due Facce è il prossimo villain principale nella saga di Batman. Scusate, fan di Mr. Freeze e Killer Croc, sembra che ora non sia proprio il vostro momento.
Dopo che Dance ha stupito il pubblico televisivo con la sua straordinaria interpretazione di Tywin Lannister, sembra essersi ritrovato a interpretare il patriarca in molti altri progetti. Tuttavia, è un ruolo che interpreta incredibilmente bene, e siamo sicuri che lo vedremo tornare in qualche forma in The Batman - Part II se sarà il protagonista. Il film debutta il 1° ottobre 2027.