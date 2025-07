La star di Harry Potter Emma Watson vede il divieto di guida per eccesso di velocità Hermione Granger dovrà fare affidamento sulla scomparsa per andare in giro per i prossimi sei mesi.

HQ 20 punti da Grifondoro! La stessa Hermione Granger, Emma Watson, è stata colpita da un divieto di guida di sei mesi nel Regno Unito per aver accumulato troppi punti sulla patente dopo essere stata sorpresa a superare i limiti di velocità la scorsa estate. Secondo BBC News, la star di Harry Potter è stata sorpresa a fare 38 miglia orarie in una zona di 30 miglia orarie nella sua Audi blu a Oxford lo scorso luglio, il che l'ha vista ottenere ancora più punti aggiunti alla sua patente che presentava già nove punti nel suo conteggio. Ciò ha portato il Magistrates' Court a Wycombe a colpire Watson con una multa di £ 1.044 e un divieto di guida che significa che non può mettersi al volante di un'auto per sei mesi. Inutile dire che dovrà ricorrere alla sparizione per andare in giro fino all'inizio del 2026... Annuncio pubblicitario: