La star di Harry Potter si unisce al nuovo adattamento di Agatha Christie

BritBox sta riportando sullo schermo l'amato duo di detective di Agatha Christie, ed è stato appena annunciato (tramite Variety) che Imelda Staunton sta scambiando i cardigan rosa di Dolores Umbridge per una lente d'ingrandimento. La star di Harry Potter and The Crown sarà la protagonista di Tommy & Tuppence , una rivisitazione moderna dei classici gialli di Agatha Christie.

Imelda Staunton interpreta il ruolo di zia Ada, un'investigatrice in pensione che si rifiuta di svanire silenziosamente sullo sfondo. A lei si uniscono Josh Dylan nei panni di Tommy, uno scrittore di gialli che ha perso la sua scintilla, e Antonia Thomas nei panni di Tuppence, l'attrice vorticosa che irrompe nella sua vita con fascino, malizia e un talento per mettersi nei guai.

Nel corso di sei episodi, il duo si innamorerà e si disamorerà mentre affronta colpi di scena, svolte e l'intrigo caratteristico di Agatha Christie. Scritto da Phoebe Eclair-Powell e prodotto dal team di Happy Valley, le riprese inizieranno entro la fine dell'anno, con BritBox che ha già definito Tommy e Tuppence "un duo di detective per i secoli".

Sei entusiasta di vedere Imelda Staunton entrare in questo ruolo?