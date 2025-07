La star di Mr. Terrific Edi Gathegi dice che "vuole essere coinvolto nel DCU in modo importante"

HQ

David Corenswet è stato fenomenale nei panni diSuperman e Rachel Brosnahan ha offerto una Lois Lane molto convincente, con molti che hanno elogiato la chimica tra i rispettivi personaggi.

Ma... Superman presenta anche molti altri supereroi, alcuni dei quali sono riusciti a rubare i riflettori. Abbiamo Nathan Fillion nei panni di un Guy Gardner perfettamente interpretato, ma anche Edi Gathegi nei panni di un azzeccato Mr. Terrific, uno degli individui più intelligenti del DCU.

Fortunatamente, è già certo che vedremo di più di entrambi. Guy Gardner apparirà nella prossima serie Lanterns, e in un'intervista con Variety, Gathegi conferma che apparirà di nuovo, anche se non sa quando, poiché James Gunn ha detto che nessun progetto verrà avviato fino a quando non avranno una sceneggiatura davvero solida:

"So di avere un contratto multi-progetto, ma i dettagli di questo mi sono sconosciuti. Quello che James sta portando a casa è l'idea che non si precipiteranno mai in produzione con sceneggiature che non sono pronte, quindi anche qualsiasi cosa abbiano pianificato per i miei personaggi è irrilevante fino a quando non arriva la bozza e non è girabile. Quindi non conto i miei polli prima che si schiudano".

In precedenza giocava Darwin in X-Men: First Class per Marvel, cosa che non è mai andata oltre. Ora sembra ancora più desideroso di impegnarsi davvero nel DCU, di cui vorrebbe diventare una parte significativa:

"Voglio essere coinvolto in questo universo in modo importante, e se questo si realizzerà o meno è solo una questione di tempo, fede e duro lavoro di altre persone".

Teniamo sicuramente le dita incrociate per ulteriori Mr. Terrific nel DCU in futuro, e sarebbe divertente vedere il suo stile ironico e calcolatore accanto a personaggi come Lobo, Peacemaker o Supergirl.