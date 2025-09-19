La star di She-Hulk esorta i fan a cancellare Disney+, Hulu ed ESPN

HQ

Non è stata una sorpresa che la battuta in diretta di Jimmy Kimmel sull'uccisione di Charlie Kirk abbia causato un putiferio. Ciò che ha scioccato molti, tuttavia, è stata la rapidità con cui la ABC ha reagito: la rete ha sospeso bruscamente lo show, una decisione che ha attirato aspre critiche in tutta Hollywood e oltre.

Una delle voci più forti è quella di Tatiana Maslany, meglio conosciuta per aver interpretato la supereroina dalla pelle smeraldina She-Hulk. Su Instagram ha esortato i suoi follower a cancellare i loro abbonamenti Disney, inclusi Disney+, Hulu ed ESPN, in segno di protesta. È tutt'altro che sola. Michael Keaton ha chiesto pubblicamente a CBS e NBC di "avere una spina dorsale e difendere i loro dipendenti", mentre il creatore di Lost, Damon Lindelof, ha promesso di non lavorare più con la Disney fino a quando Kimmel non sarà reintegrato.

Il dibattito ora infuria sul fatto che la decisione della ABC sia stata una mossa responsabile o un eccesso che mina la libertà di parola.