La star di Stranger Things anticipa il finale: "Sembrava perfetto"

Dopo quasi un decennio dalla prima premiere di Stranger Things, quest'anno si conclude finalmente. Undici, Dustin, Hopper e altri finiranno le loro storie e, anche se non sapremo come andrà a finire fino alla fine di quest'anno, l'attore di Mike Wheeler, Finn Wolfhard, ha anticipato come si sentiva riguardo alla conclusione della storia del suo personaggio.

Wolfhard interpreta Mike da quando aveva 13 anni e da allora sono cambiate molte cose. Anche se ora ha 22 anni, l'attore ha ancora un attaccamento al personaggio, dice a People, ed è felice di vedere come è andata a finire la sua fine.

"Ero così felice della sua fine, e non lo so, ero soddisfatto, ma ero anche molto confuso e triste, ma anche molto felice", ha detto. "Mi sentivo come se fossi in un sogno o qualcosa del genere. Niente di tutto ciò sembrava reale. Non lo so, mi è sembrato perfetto".

Anche se questo non ci dice esattamente cosa succede a Mike, almeno sappiamo che l'attore che interpreta il personaggio non pensa che il finale sia un disastro totale. Dovremo vedere chi vivrà e chi non ne uscirà vivo nel finale di Stranger Things entro la fine dell'anno.