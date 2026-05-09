La star di Teen Wolf, Crystal Reed, riflette sulla serie 15 anni dopo la sua prima

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Debuttato 15 anni fa e concluso quasi 10 anni fa, Teen Wolf di MTV era una storia diversa rispetto al film di Michael J. Fox del 1985, ma ha conquistato il pubblico fin dal suo primo episodio. Crystal Reed è stata una parte fondamentale di quella mostra, e al Comicon Napoli abbiamo parlato con lei per parlare della sua esperienza e di cosa significasse.

"Penso che [Allison] abbia sicuramente influenzato tutte le parti della mia vita," disse Reed. "Ero così giovane quando l'ho interpretata, e sento che siamo cresciuti insieme, e penso che sia qualcosa che spero la comunità possa percepire, sentire e portare via anche questo."

Ovviamente, non è stata solo nella serie TV in cui Reed ha interpretato Argent, dato che è poi tornata anche per il film Teen Wolf. "È stato così strano perché per me erano passati 10 anni, e voglio dire, nella vita di una donna è enorme, quindi ho vissuto tante cose in quel periodo, ed è stato difficile, ma penso di aver avuto molto supporto dai produttori, il che è stato incredibile," ha descritto.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Crystal Reed qui sotto e tieni gli occhi aperti per ulteriori coperture del Comicon Napoli: