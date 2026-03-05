La star di The Bear conferma che la quinta stagione sarà l'ultima

HQ

Quando The Bear è iniziato, FX aveva pieno accesso a molte delle sue star. Con il decollo dello show, però, persone come Ayo Edibiri, Ebon Moss-Bachrach e Jeremy Allen White hanno visto le loro star salire, il che significava che tornare per un programma TV regolare non sembrava sempre garantito. Ci siamo chiesti se FX dovesse chiudere lo show in anticipo, e anche se ciò non è successo, sembra che The Bear stia per concludersi.

Un paio di settimane fa, l'attrice Jamie Lee Curtis ha pubblicato una foto con la co-protagonista di The Bear Abby Elliott, sul set della quinta stagione. In una recente intervista con Access Hollywood, a Curtis è stato chiesto della foto e se la quinta stagione fosse davvero la fine della serie.

"Tutti hanno confermato che lo spettacolo sta per finire," disse Curtis. "Non capisco perché sia una cosa così importante. A meno che non riceva una chiamata da tutte le persone che dicono, 'Hai appena detto a [tutti]', penso che tutti abbiano capito che era l'ultima stagione dello show. Se non lo è, allora l'ho completamente rovinata."

Non tutti sapevano che la serie stava per finire, ma probabilmente avremmo potuto immaginare. La quarta stagione sembrava concludersi in modo da poter chiudere definitivamente la storia di The Bear, quindi ha senso che la quinta stagione intenda concludere la storia del piccolo ristorante che poteva farlo.