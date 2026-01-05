La star Marvel conferma la diagnosi di danni cerebrali dopo un recente incidente

HQ

In un video di aggiornamento su Instagram, l'attrice Evangeline Lilly, nota per interpretare il Wasp nel Marvel Cinematic Universe, ha aggiornato i suoi fan sulla sua salute attuale, tutto dopo che la star ha recentemente avuto un incidente che l'ha lasciata in condizioni peggiori.

Lilly aveva già chiarito che fin da giovane ha sofferto di episodi di svenimento e, a tal fine, nel 2025 l'attrice ha avuto una caduta particolarmente brutta in cui si è sbattuta la testa contro un masso e ha perso conoscenza. Tuttavia, questo episodio ebbe conseguenze molto più profonde, poiché anche Lilly subì una grave lesione cerebrale a causa della commozione cerebrale, su cui ora ha alcune risposte.

Nel video di aggiornamento, Lilly ha rivelato di essere stata diagnosticata con danni cerebrali in quasi tutte le parti del cervello, che stanno facendo funzionare il cervello a una diminuzione delle capacità. Lei spiega quanto segue.

"Sto entrando in questo nuovo anno, l'Anno del Cavallo, con alcune brutte notizie sulla commozione cerebrale. Molti di voi mi hanno chiesto come sto. I risultati delle scansioni sono arrivati, e quasi ogni area del mio cervello funziona a capacità ridotta. Quindi ho danni cerebrali dovuti al trauma traumatico e forse altri fattori in gioco.

"Ma ora, il mio compito è arrivare in fondo a questa cosa con i medici e iniziare il duro lavoro per sistemarlo, cosa che non vedo l'ora di fare perché sento che il duro lavoro è tutto ciò che faccio. Ma va bene così. Il mio declino cognitivo da quando mi sono spaccata la faccia mi ha aiutato a rallentare e ad avere un finale più riposante per il mio 2025."

Prima dell'incidente, Lilly aveva già deciso di ritirarsi dalla recitazione, e ora che teniamo conto di questo, non è chiaro quando o se la vedremo tornare presto al suo ruolo di Wasp.