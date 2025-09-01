La star tedesca Dennis Schröder denuncia gli insulti razzisti durante la partita di EuroBasket da parte dei tifosi lituani

HQ

Dennis Schröder, giocatore tedesco della nazionale tedesca e degli Atlanta Hawks, ha denunciato gli insulti razzisti durante una partita contro la Lituania, sabato scorso durante la fase a gironi di EuroBasket. Schröder ha dovuto sopportare i versi delle scimmie durante la pausa. "Fare versi da scimmia, è qualcosa che non rispetto. Non importa quale status, gli insulti, va tutto bene. Ma il razzismo semplicemente non appartiene a questo sport. È qualcosa che non va bene", ha detto a MagentaSport (tramite El Confidencial).

"Questo non ha posto in questo sport, nemmeno nel calcio. L'ho visto succedere costantemente con Vinícius Jr., ma per me è stata la prima volta che l'ho vissuto, ed è molto triste", ha detto una delle stelle NBA a EuroBasket.

La Federcalcio tedesca ha detto che due persone sono state identificate come i presunti autori dell'abuso e sono state espulse dalla partita. La FIBA ha dichiarato che uno è stato identificato da un video e non sarà autorizzato a entrare nel resto dell'evento.

L'organo di governo del basket ha pubblicato una dichiarazione, tramite ESPN. "La FIBA condanna inequivocabilmente l'incitamento all'odio, la condotta discriminatoria e il linguaggio razzista in qualsiasi forma. Creare un ambiente inclusivo, rispettoso e sicuro per giocatori, squadre e tifosi rimane una priorità fondamentale del nostro sport. La FIBA ha fornito i filmati e le informazioni pertinenti alle autorità locali preposte all'applicazione della legge, che stanno continuando a indagare sulla questione".

La Germania ha vinto la partita contro la Lituania 107-88 e ha confermato la qualificazione agli ottavi di finale insieme alla Finlandia nel Gruppo D, avendo vinto 3 partite su 3 finora. Schröder ha dato un grande contributo con 26 punti.

Prima dell'inizio di EuroBasket, aveva confessato di sentirsi discriminato. Nonostante i suoi meriti, tra cui quello di essere MVP della Coppa del Mondo 2023, vinta dalla Germania, ha detto che non sarebbe mai stato considerato una leggenda come Dirk Nowitzki. "Per me non sarà mai più lo stesso che lo è stato per Dirk. Non riceverò mai lo stesso amore in questo paese perché ho la pelle scura."