La Star Wars Celebration torna a Los Angeles nel 2027

È quasi ora di festeggiare i 50 anni in una galassia lontana, lontana poiché il 2027 segnerà cinque decenni da quando Star Wars: Episode IV - A New Hope ha debuttato nei cinema. Stando così le cose, è probabile che non sorprenda che il prossimo Star Wars Celebration cercherà di allinearsi con quel traguardo, tornando anche nella casa del franchise e di Lucasfilm.

Il prossimo Star Wars Celebration evento si sposterà in California nel 2027. Sarà ospitato a Los Angeles, al Convention Center della città, e per quanto riguarda le date in cui accadrà, dall'1 al 4 aprile sono le date che devi annotare nel tuo calendario.

Questa sarà la prima volta che Star Wars Celebration tornerà a Los Angeles dal 2006 e, considerando il grande traguardo che cercherà di segnare, possiamo senza dubbio aspettarci molte notizie importanti, forse anche un trailer finale per il recentemente rivelato Star Wars: Starfighter, che debutterà a maggio 2027.