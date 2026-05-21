La stazione radio britannica annunciò erroneamente in diretta la morte del re Carlo III e rimase in silenzio

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Una stazione radio musicale del Regno Unito si è scusata dopo un errore bizzarro durante la trasmissione del pomeriggio di mercoledì 20 maggio, in cui hanno erroneamente annunciato in diretta la morte del re Carlo III. Poi rimasero in silenzio per un periodo di tempo sconosciuto.

Fu Radio Caroline, fondata nel 1964 inizialmente come radio pirata (che trasmetteva da acque internazionali utilizzando navi, per evitare di pagare i diritti musicali) che oggi trasmette legalmente sia sulla frequenza AM che online.

Non è chiaro quando sia avvenuto esattamente l'errore. Secondo l'Associated Press, la stazione radio aveva cancellato la trasmissione di martedì tra le 13:58 e le 17:00 dal proprio sito web. Un video che presumibilmente cattura il momento in cui hanno annunciato la sua morte è stato condiviso online, ma non è confermato se sia reale o una ricreazione.

"A causa di un errore informatico nel nostro studio principale, la procedura Death of a Monarch, che tutte le stazioni britanniche tengono in preparazione pur sperando di non richiedere, è stata attivata accidentalmente annunciando erroneamente che Sua Maestà il Re era venuto a mancare. Radio Caroline poi è rimasta in silenzio come sarebbe stato necessario, il che ci ha avvisati di ripristinare la programmazione e di emettere delle scuse in onda", ha scritto la stazione radio mercoledì.

La stazione radio ha aggiunto che è stata lieta di trasmettere il messaggio natalizio della regina Elisabetta II "e ora quello del re, e speriamo di farlo per molti anni a venire".