La Stealth A16 AI+ di MSI apre la porta a tecnologie di livello superiore

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Cerchi un portatile che possa fare tutto? Come parte della nostra longeva serie di video nota come Quick Look, abbiamo avuto la fortuna di mettere le mani sull'MSI Stealth A16 AI+, un dispositivo potente e versatile che utilizza l'integrazione dell'IA per aprire la porta a una "tecnologia di livello superiore".

Con una GPU Nvidia RTX Serie 50, fino a una CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370, una batteria da 99,9 Whr che dovrebbe durare tutto il giorno, il tutto costruito e incorporato in un telaio in lega di magnesio e alluminio progettato per essere leggero e ultra sottile. Si tratta di un gadget capace e alla moda, ma non serve che te lo diciamo noi, mentre Magnus approfondisce le complessità del laptop nell'ultimo episodio di Quick Look.

Puoi vedere il video completo qui sotto, in cui mettiamo in luce le varie funzionalità e componenti che compongono questo laptop, tutto questo prima di parlare del tempo trascorso con il dispositivo e del perché ci ha lasciato un segno. Dai un'occhiata per vedere se il MSI Stealth A16 AI+ è il prossimo portatile che ti fa fare.