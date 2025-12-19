La Steam Winter Sale è ora attiva con sconti su alcuni dei migliori giochi del 2025

HQ

Probabilmente ne sei già a conoscenza, visto che Steam probabilmente ti ha mandato un ping al telefono dicendo che praticamente tutti i giochi della tua wishlist erano in offerta. È quel periodo dell'anno, gente, la Steam Winter Sale è arrivata.

Sebbene le vendite stagionali di Steam in passato abbiano ricevuto qualche critica per non aver presentato grandi giochi con grandi sconti, sembra che il Steam Winter Sale 2025 stia rompendo questa tendenza, visto che vediamo alcuni dei più grandi successi dell'anno ricevere sconti. Hades II, Elden Ring: Nightreign e Split Fiction sono scontati del 25%. Battlefield 6 è scontato al 30%.

Kingdom Come: Deliverance II è scontato con il 50%, e il gioco più vincente dell'anno, Clair Obscur: Expedition 33, è scontato del 20%. Altri successi del 2025, come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Absolum, Tainted Grail: The Fall of Avalon, Digimon Story Time Stranger e molti altri, sono in offerta, inclusi ottimi giochi del passato che puoi acquistare al prezzo di un pasto. Inoltre, anche se non stai comprando nulla, la Steam Winter Sale ti permette anche di partecipare alle votazioni agli Steam Awards, per scegliere i tuoi giochi preferiti dell'anno.

Dai un'occhiata all'intera Steam Winter Sale qui, e facci sapere se hai intenzione di concederti un regalo prima di Natale.