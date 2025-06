La stella degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton potrebbe impiegare quasi un anno per riprendersi dal suo infortunio nelle finali NBA

HQ

Gli Indiana Pacers hanno subito una dolorosa sconfitta alle finali NBA di domenica scorsa, battuti dagli Oklahoma City Thunder in una partita sbilanciata, perché avevano perso il loro fuoriclasse, Tyrese Haliburton. Il 25enne playmaker aveva subito un infortunio in Gara 5, ma quando la finale ha raggiunto Gara 7, ha spinto troppo forte e il suo tendine d'Achille destro sinistro si è strappato.

Haliburton, il miglior giocatore della squadra, ha lasciato la partita dopo sette minuti, che si è rivelata decisiva per la vittoria dei Thunder. E dopo aver subito un intervento chirurgico lunedì, il suo tempo di recupero potrebbe essere compreso tra otto e dieci mesi, il che significa che salterebbe quasi l'intera stagione 2025/26.

"Le parole non possono esprimere il dolore di questa delusione. Ho lavorato tutta la mia vita per arrivare a questo momento ed è così che finisce? Non ha senso", ha detto in un post sui social media.

Un duro colpo per la squadra e le loro aspirazioni di ripetere la loro storia salgono in finale: erano quarti nella East Conference, ma sono riusciti a trattenere i Thunder, la migliore squadra di tutta la lega durante la regular season, e ad agguantare quello che sarebbe stato il loro primo anello NBA nella storia della franchigia di Indianapolis.