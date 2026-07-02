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La stella dei Boston Celtics Jaylen Brown è stata scambiata con i rivali Philadelphia 76ers

Jaylen Brown è il giocatore con il maggior numero di vittorie NBA negli ultimi dieci anni.

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Il mercato degli scambi NBA ha regalato uno dei titoli dell'estate: Jaylen Brown, cinque volte All-Star, campione NBA e MVP delle finali nel 2024, lascerà i Boston Celtics dopo dieci anni e si unirà ai Philadelphia 76ers. In cambio di Brown, i Boston Celtics riceveranno Paul George, una scelta al primo turno del 2028, una scelta al secondo giro del 2028, una scelta del secondo giro del 2030 e una scelta al primo giro non protetta del 2031.

Jaylen Brown giocherà ora per i rivali della East Conference, in coppia con le guardie Tyrese Maxey e VJ Edgecombe e il centro Joel Embiid. La rivalità Celtics-76ers è una delle più grandi della NBA, essendo le squadre che hanno giocato più volte nei play-off NBA: 23 volte (con i Celtics che ne hanno vinte 15, ma non la scorsa stagione).

Questo dopo che Brown ha realizzato un massimo in carriera di 28,7 punti, 6,9 rimbalzi e 5,1 assist a partita e si è classificato sesto nella votazione per l'MVP NBA, ma si è sentito "sottovalutato", secondo NBA.com, dopo che, nonostante portasse il peso della squadra sulle spalle data la lunga assenza di Jayson Tatum per infortunio, è stato incluso in un tentativo fallito di scambiarlo per Gianni Antetokounmpo di Milwaukee (che alla fine è andato a Miami).

Jaylon Brown è il giocatore che ha raggiunto più vittorie NBA, contando la stagione regolare e i play-off, negli ultimi dieci anni: i Boston Celtics hanno vinto 523 partite con Brown in formazione, sei in più di quanto Denver abbia vinto con Nikola Jokic nello stesso periodo.

La stella dei Boston Celtics Jaylen Brown è stata scambiata con i rivali Philadelphia 76ers
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