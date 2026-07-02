La stella dei Boston Celtics Jaylen Brown è stata scambiata con i rivali Philadelphia 76ers

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Il mercato degli scambi NBA ha regalato uno dei titoli dell'estate: Jaylen Brown, cinque volte All-Star, campione NBA e MVP delle finali nel 2024, lascerà i Boston Celtics dopo dieci anni e si unirà ai Philadelphia 76ers. In cambio di Brown, i Boston Celtics riceveranno Paul George, una scelta al primo turno del 2028, una scelta al secondo giro del 2028, una scelta del secondo giro del 2030 e una scelta al primo giro non protetta del 2031.

Jaylen Brown giocherà ora per i rivali della East Conference, in coppia con le guardie Tyrese Maxey e VJ Edgecombe e il centro Joel Embiid. La rivalità Celtics-76ers è una delle più grandi della NBA, essendo le squadre che hanno giocato più volte nei play-off NBA: 23 volte (con i Celtics che ne hanno vinte 15, ma non la scorsa stagione).

Questo dopo che Brown ha realizzato un massimo in carriera di 28,7 punti, 6,9 rimbalzi e 5,1 assist a partita e si è classificato sesto nella votazione per l'MVP NBA, ma si è sentito "sottovalutato", secondo NBA.com, dopo che, nonostante portasse il peso della squadra sulle spalle data la lunga assenza di Jayson Tatum per infortunio, è stato incluso in un tentativo fallito di scambiarlo per Gianni Antetokounmpo di Milwaukee (che alla fine è andato a Miami).

Jaylon Brown è il giocatore che ha raggiunto più vittorie NBA, contando la stagione regolare e i play-off, negli ultimi dieci anni: i Boston Celtics hanno vinto 523 partite con Brown in formazione, sei in più di quanto Denver abbia vinto con Nikola Jokic nello stesso periodo.