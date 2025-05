La stella dei Boston Celtics Jayson Tatum subisce la rottura del tendine d'Achille, commettendo una delle sue migliori prestazioni di sempre

HQ

Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics che ha guidato la franchigia al loro 18° titolo NBA, più di ogni altra squadra nella storia, ha subito un grave infortunio nella partita di ieri sera contro i New York Knicks, una sconfitta per 121-113 che mette i campioni in carica sull'orlo dell'eliminazione.

Purtroppo, Tatum ha subito un grave infortunio, tanto da non essere in grado di sostenere il proprio peso e ha dovuto essere portato fuori in sedia a rotelle. In seguito gli è stata diagnosticata la rottura del tendine d'Achille destro, il che significa che sarà messo da parte per il resto delle partite dei playoff. Si è infortunato dopo aver segnato 42 punti a 2:58 minuti dalla fine, schiacciando una delle migliori prestazioni postseason a tutto tondo della sua carriera.

Si dice che si riprenderà completamente, tuttavia è molto probabile che salterà gran parte della prossima stagione. Un duro colpo per i Boston Celtics e per il 27enne, che è stato nominato NBA All-Star ogni anno dal 2020, oltre a vincere due medaglie d'oro olimpiche a Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato determinante nel garantire che i Boston Celtics vincessero il titolo di division ogni anno dal 2022 e vincessero il titolo di conference nel 2022 e nel 2024. Quest'anno, a meno che i Celtics non facciano un'eroica rimonta domani, cadranno in semifinale.