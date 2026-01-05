La stella dei LA Galaxy Riqui Puig non giocherà fino al 2027 a causa del suo infortunio al ginocchio in corso

HQ

Riqui Puig, centrocampista spagnolo di 26 anni, prodotto dell'accademia del FC Barcelona che ha lasciato il club nel 2022 per unirsi al LA Galaxy, si è sottoposto a un intervento chirurgico e non giocherà più quest'anno.

Puig ha subito una rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro durante la finale della Western Conference contro i Seattle Sounder il 30 novembre 2024 (ha anche giocato 30 minuti ancora infortunato). Non ha giocato nel 2025 e ha richiesto ulteriori interventi chirurgici, il che significa che non giocherà nemmeno nel 2026.

Il club ha confermato in un comunicato che "Si prevede che Puig si riprenderà completamente e sarà pronto a rientrare in squadra per l'inizio della stagione MLS 2027".

Puig divenne uno dei migliori giocatori della squadra MLS e, nonostante l'infortunio, aiutò la sua squadra a raggiungere la finale di Conference con un assist nella partita precedente. In totale, ha contribuito con 37 gol (17 gol, 20 assist) in 36 partite giocate in tutte le competizioni durante la stagione 2024. I LA Galaxy hanno poi vinto la MLS Cup nel 2024, diventando la squadra con più vittorie in MLS (sei).

Purtroppo, quando Riqui Puig tornerà, avrà solo una stagione MLS più breve da disputare: la stagione 2027 consisterà in sole 14 partite tra stagione regolare, play-off e MLS Cup tra febbraio e maggio 2027, poiché la lega calcistica nordamericana adotterà un calendario diverso, con stagioni che inizieranno in estate avanzata e termineranno alla fine della primavera dell'anno successivo. come in Europa.