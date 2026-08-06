La stella del calcio ugandese David Owori picchiata a morte durante una rapina a Kampala

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David Owori, centrocampista della squadra della Premier League ugandese SC Villa e della nazionale ugandese, è stato assassinato, picchiato a morte in una presunta rapina vicino a casa sua nella capitale ugandese, Kampala. Secondo la polizia, Owori è stato aggredito martedì sera quando ha resistito a un tentativo di rubare il suo telefono; gli aggressori hanno colpito il calciatore con pietre di calcio, lasciandolo con ferite mortali e sono morti poche ore dopo in ospedale.

La notizia ha scioccato il paese, poiché era uno dei calciatori più conosciuti del paese, capitano dello SC Villa, una squadra che nel 2024 ha vinto il suo primo titolo della Uganda Premier League dopo 20 anni. Mercoledì è stato osservato un minuto di silenzio al Parlamento e la popolazione chiede maggiore sicurezza e punizioni contro i criminali mentre la criminalità aumenta a Kampala.

Solo poche settimane fa, un altro giocatore di spicco, il rugbyista Sydney Gongodyo, è stato anch'egli ucciso da una folla a Kampala.

Un altro calciatore, Rogers Ssebyondya, è morto questa settimana in Uganda, questa volta per cause accidentali; dopo una collisione aerea con un portiere durante una partita, è atterrato in modo goffo e ha subito ferite gravi.