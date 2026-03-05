La stella di Ted Lasso, Cristo Fernández, è un vero calciatore ed è stato visto allenarsi con la squadra USL

HQ

Cristo Fernández, attore messicano dietro l'adorabile Dani Rojas in Ted Lasso, potrebbe fare un ritorno a sorpresa nel football professionistico, e i fan dell'Apple TV+ sono in panico nel vedere l'attore che ha giocato per una squadra di football inventata in un programma TV giocare per una vera squadra di football negli Stati Uniti.

Come riportato da Barstool Sports, Fernández si sta allenando con la squadra americana El Paso Locomotive FC, che gioca nella USL Championship, il secondo livello del "calcio" negli Stati Uniti, dietro alla MLS. È persino arrivato a una partita amichevole pre-stagionale contro il New Mexico United, e ora la squadra texana sta decidendo se ingaggiare Fernández per la nuova stagione, che inizia questa settimana.

Come riportato da GOAL, Cristo Fernández è stato visto anche allenarsi con i Chicago Fire II il mese scorso, una squadra riserve della franchigia MLS che gioca nella MLS Next Pro (terzo livello del calcio negli Stati Uniti).

Fernández, 35 anni, era in realtà un calciatore dilettante che giocava per il Club Deportivo Estudiantes Tecos a Guadalajara, in Messico, fin dall'età di 15 anni, ma subì un infortunio al ginocchio che lo allontanò dal calcio, e intraprese invece una carriera come attore. Divenne molto conosciuto a livello internazionale con Ted Lasso e ottenne piccoli ruoli in blockbuster come Transformers: L'ascesa delle bestie, Venom: L'ultima danza e Sonic the Hedgehog 3.

Cristo Fernández riuscirà a incanalare il suo Dani Rojas interiore e a tornare a essere calciatore professionista a 35 anni?