La stella diciassettenne del Bayern Monaco si è scusata con il club dopo aver commentato il "club dei sogni Real Madrid"

Lo scorso fine settimana, Lennart Karl, un giocatore di 17 anni formato al Bayern Monaco, che ha debuttato con la squadra principale la scorsa estate durante la pesante sconfitta per 10-0 contro l'Auckland City ai Mondiali per club, e ha lasciato il segno in Champions League, dove è diventato il più giovane giocatore a segnare in tre partite consecutive nella competizione UEFA, ha fatto il giro quando ha detto che il suo sogno era giocare al Real Madrid.

Karl ha detto che "a un certo punto voglio assolutamente andare al Real Madrid, è il mio club dei sogni", durante un incontro a un evento del fan club, e ha chiesto ai partecipanti di "tenere la cosa tra noi", ma ovviamente non è successo, e le sue parole si sono diffuse, sicuramente arrivando a Real Madrid e Bayern Monaco.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato con Sport1 e ha rivelato che il giocatore si è scusato con il club. "Un diciassettenne ha il diritto di commettere errori. Il giorno dopo venne a trovarci e disse: 'Credo di aver detto qualcosa che non era del tutto giusto.' Per noi, la questione è chiusa; Non è mai stato un grosso problema. Sta dimostrando il suo valore in campo", ha detto, aggiungendo che non sarà sanzionato (tramite A).

Un altro dirigente del Bayern Monaco ha detto che è "qualcosa di tipico di Lenni, gioca a calcio con il cuore tra le mani", e ha aggiunto che si sente a suo agio al Bayern. Tuttavia, questo piccolo incidente potrebbe avere conseguenze (positive) per lui, poiché SportBild riporta che il club sta pianificando una ristrutturazione del contratto fino al 2031, che aumenterebbe significativamente il suo stipendio...