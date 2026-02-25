La stella rookie dei Charlotte Hornets diventa la giocatrice più veloce a segnare 200 triple nella storia della NBA

HQ

Kon Knueppel non è un nome molto famoso al di fuori dei tifosi NBA più devoti, ma questa guardia tiratrice ventenne dei Charlotte Hornets, quarta scelta assoluta per il draft NBA 2025, ha appena fatto la storia NBA diventando il giocatore più veloce di sempre a raggiungere le 200 triple: 58 partite. Sono 11 in meno rispetto al precedente record più golder Duncan Robinson.

Ha raggiunto l'impresa segnando tre triple e segnando 21 punti nella vittoria per 131-99 contro i Chicago Bulls: decima sconfitta consecutiva per i Bulls, la prima volta che succede dalla stagione 2018-19.

Knueppel, che ha già segnato 201 triple in questa stagione, è anche solo il secondo rookie a raggiungere questo traguardo nella prima stagione, e presto supererà il record di Keegan Murray di 206 trenta punti nella stagione 2022-23.

L'allenatore di Knueppel, Charles Lee degli Hornets, lo ha descritto come "un tipo così bravo ma così umile e senza ego, e che diventa contagioso in tutta l'organizzazione" (tramite BBC).