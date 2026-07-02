La stella senegalese Pape Gueye lascia la nazionale fino a quando l'attuale staff tecnico non se ne va

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Dopo che il Senegal ha subito una crudele eliminazione dai Mondiali, passando dal 2-0 all'85° minuto a una sconfitta per 2-3 contro il Belgio con un controverso rigore al 125° minuto, il centrocampista Pape Gueye, che gioca per il Villarreal in Spagna, ha dichiarato che si prenderà una "pausa" dalla nazionale fino al cambio dell'attuale staff tecnico.

"Tornerò a dire qualche parola sull'eliminazione... ma oggi annuncio che finché questo staff tecnico sarà presente, prenderò una pausa dalla nazionale", ha detto Gueye su Instagram dopo la partita. Gueye, 27 anni, ha segnato due volte contro l'Iraq nella fase a gironi, ma è stato rimosso dal campo dall'allenatore Pape Thiaw al 66° minuto, decisione che ha contestato perché si sentiva fisicamente in forma.

Sotto Pape Thiaw, il Senegal è andato vicino a grandi successi calcistici, solo per essere negato nei modi più crudeli. A questa probabilmente immeritata eliminazione dai Mondiali, l'episodio che ha segnato la squadra è stato che la Confederazione Africana di Calcio (CAF) li ha privati del titolo di Coppa d'Africa delle Nazioni vinto a gennaio: hanno vinto la partita, ma dopo una protesta durata 17 minuti in cui i giocatori hanno lasciato la partita in segno di protesta per un altro rigore controverso.

A marzo, la CAF stabilì che i giocatori senegalesi avevano infranto la regola, e quindi il risultato fu dichiarato nullo e il Marocco fu dichiarato vincitore. Il Senegal sta attualmente aspettando un ricorso presso la Corte Arbitrale per lo Sport.