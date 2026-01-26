La stella svedese della NHL William Nylander fa un gesto con il dito davanti alla telecamera

HQ

Lo svedese William Nylander attualmente gioca nei Toronto Maple Leafs della NHL, che hanno recentemente affrontato i Colorado Avalanche. Nylander non poté giocare a causa degli infortuni, quindi si sedette con altri giocatori infortunati. E poi è successo.

Come riportato dal finlandese YLE, Nylander notò una telecamera televisiva, così decise di "fare il dito" o "fare il dito con il dito" alla telecamera. Nylander si è già scusato per l'incidente sul suo account Instagram.

"Nient'altro che amore per la gente dei Leafs. Scusate per la momentanea frustrazione di oggi. Nessuna offesa. Non vedo l'ora di tornare sul ghiaccio e non sugli spalti."

Nylander ha segnato 48 punti in 37 partite.