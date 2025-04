La storia della psygnosi documentata in un nuovo libro

HQ

Shadow of the Beast, Lemmings, Wipeout, Colony Wars e Destruction Derby sono solo alcuni dei tanti giochi creati dallo sviluppatore di giochi britannico Psygnosis. Un'azienda che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi e ha iniziato a sviluppare titoli per home computer come l'Atari ST e l'Amiga già negli anni '80.

Per chi fosse curioso di conoscere la sua eredità, è in arrivo un nuovo libro intitolato Psygnosis: Games People Play - Tome One, con l'obiettivo di documentare la storia completa dello sviluppatore britannico. Il libro promette un'immersione approfondita attraverso interviste, materiale d'archivio e analisi, che copre il loro viaggio da Brataccas, il primissimo gioco di Psygnosis, ai loro classici più noti.

La descrizione recita:

"Immergiti nell'affascinante storia di Psygnosis, uno degli studi di videogiochi più iconici degli anni '80 e '90. Attraverso un'esplorazione dettagliata delle sue origini, dei suoi successi e delle sue sfide. Scopri come questa azienda con sede a Liverpool ha lasciato il segno nell'industria dei videogiochi, con titoli memorabili come Shadow of The Beast, Agony e Lemmings. All'incrocio tra innovazione tecnologica, creatività artistica e cultura del gioco, Psygnosis è stata in grado di spingere oltre i confini di ciò che è possibile, affrontando al contempo i crescenti cambiamenti economici e tecnologici".

Il libro è pubblicato dalla casa editrice francese Éditions 64k, nota per i suoi precedenti lavori sulla scena demo Amiga. La campagna di crowdfunding è aperta fino all'11 maggio, con un prezzo di 40 euro.

Quali dei giochi di Psygnosis hanno avuto il maggiore impatto su di te, e questo libro ti sembra qualcosa su cui vorresti mettere le mani?