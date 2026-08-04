La storia di Final Fantasy VII: Revelation finirà "all'interno del gioco principale", nonostante si vociferasse di DLC

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Relativamente di recente, una grande fuga di notizie ha rivelato che il prossimo capitolo finale di Final Fantasy VII: Remake Trilogy, un gioco noto come Final Fantasy VII: Revelation, avrebbe ricevuto una serie di DLC, almeno a giudicare dalle inserzioni sull'Epic Games Store. Sebbene gran parte di questo DLC sembrasse legata a aggiunte cosmetiche, alcuni suggerivano espansioni più ampie del gioco base, che portarono a una nuova ondata di domande di per sé.

Se Revelation avrà un DLC, la storia finirà nel gioco principale o resterà su un cliffhanger da concludere sotto forma di contenuti post-lancio? Questa è stata posta al direttore del gioco Naoki Hamaguchi in un'intervista con Automaton, dove ha confermato che la storia si concluderà nel gioco base.

"La storia si concluderà all'interno del gioco principale. Siamo seri nel concludere la serie con FFVII Revelation e stiamo procedendo con lo sviluppo con questo obiettivo in mente."

Ha poi aggiunto: "Se ipoteticamente dovessimo rilasciare un DLC, probabilmente vorremmo creare una sorta di spin-off incentrato su un personaggio specifico che rappresenti le sue storie non raccontate, un po' come abbiamo fatto con Yuffie con FF7R Episode Intermission, e penso che ci sia domanda tra i fan. Quindi, nel caso dovessimo considerare di fare un DLC, questo è il tipo di cosa che probabilmente proveremmo a fare."

Parlando di più del DLC, Hamaguchi ha anche osservato che "percepisco enormi aspettative per il franchise FFVII, o meglio, sembra che i fan non vogliano ancora che finisca", aggiungendo che eventuali piani "non si sono ancora concretizzati", suggerendo che i DLC non sono ancora una certezza.