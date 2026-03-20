La storia di Mouse: P.I. For Hire è "relativamente lineare" ma puoi comunque "trarre conclusioni sbagliate"

HQ

Ci sono molte parti di Mouse: P.I. For Hire che sono state celebrate, inclusa la direzione artistica memorabile e d'impatto e l'azione stravagante degli sparatutto, ma ciò che spesso viene messo da parte è che c'è un mistero detective al centro di questo gioco, dove i giocatori devono diventare Jack Pepper e aiutare a risolvere diversi casi di persone scomparse.

Con questo mistero al centro della narrazione e una bacheca di case in stile Alan Wake 2 da utilizzare, come abbiamo menzionato nella nostra recente anteprima, potresti essere curioso di sapere quanto l'agenzia del giocatore sia coinvolta nella risoluzione dei casi. I giocatori devono fare scelte che influenzeranno la storia? Possono sbagliare? Abbiamo chiesto informazioni su questo e il CEO di Fumi Games, Mateusz Michalak, ha fornito una risposta interessante.

"Anche se ci sono alcuni casi in cui puoi esplorare certi livelli e affrontare casi specifici nell'ordine che scegli, la storia in Mouse: P.I. For Hire è ancora relativamente lineare. Ma questo non significa che a volte non sia possibile trarre conclusioni sbagliate! Quando raccogliete prove e indizi per ogni caso, potreste pensare di conoscere le risposte e come finiranno esattamente le cose, ma potrebbero esserci alcuni colpi di scena lungo il percorso... "

Inoltre, abbiamo chiesto se le molte location sul mondo della mappa facciano parte della storia principale o se siano legate a missioni secondarie. Michalak ci ha detto:

"La maggior parte dei livelli in Mouse: P.I. For Hire deve essere visitata a un certo punto per completare la storia principale - quindi sì, aspettatevi di visitarli tutti! Anche se ci sono alcuni compiti aggiuntivi che si possono completare, questi di solito si svolgono nei livelli che già state visitando, piuttosto che in luoghi nuovi e specifici."

Per saperne di più su Mouse: P.I. For Hire, puoi trovare la nostra intervista completa qui, dove discutiamo anche dello stile artistico dei tubi in gomma, dell'audio autentico, dell'intelligenza artificiale, delle trasposizioni e altro ancora.