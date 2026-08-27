La storia è protagonista nel nuovo trailer Persona 4 Revival

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Atlus e Sega sono stati molto generosi con le informazioni su Persona 4 Revival, inclusi dettagli sui personaggi e molto altro. In effetti, sono state diffuse così tante informazioni che è facile dimenticare che mancano ancora sei mesi all'uscita.

Ma... finora non ci sono segni che la macchina dell'hype stia rallentando, e ora è il momento di una panoramica della storia. Proprio come nell'originale (questo è un remake di Persona 4 Golden del 2012), l'avventura si svolge nella piccola città di Inaba, dove si viene coinvolti in un'indagine su una serie di misteriosi omicidi.

Considerando quanto fosse fantastico il remake di Persona 3 Reload e quanto sia ancora divertente l'originale, non c'è motivo di dubitare che anche questo sarà un successo. E dato che la storia regge da sola, è perfetta anche per i nuovi arrivati.

Dai un'occhiata al trailer della storia qui sotto. Persona 4 Revival uscirà il 18 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X - e, comodamente, è incluso con il tuo abbonamento Game Pass.