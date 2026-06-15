La storica cattedrale di Kiev dell'XI secolo colpita dagli attacchi russi: nove persone muoiono negli ultimi attacchi

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Nove persone sono state uccise in una nuova ondata di attacchi aerei russi contro l'Ucraina domenica notte: quattro persone sono state uccise nella capitale, Kiev, e cinque soccorritori sono morti nel tentativo di spegnere un incendio nella città nord-orientale di Kharkiv.

Gli attacchi a Kiev causarono danni significativi alla Cattedrale della Dormizione, edificio principale della Lavra delle Grotte di Kiev, uno dei principali monumenti religiosi del paese e del cristianesimo ortodosso. La chiesa, dell'XI secolo, protetta dall'UNESCO come sito patrimonio dell'umanità, avrebbe subito un colpo diretto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "uno dei più grandi crimini russi contro la cultura cristiana", e non è la prima volta che la cattedrale, quasi completamente ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene colpita nella guerra in corso.

L'invasione russa dell'Ucraina è durata più a lungo della Prima Guerra Mondiale ed è peggiorata negli ultimi mesi, con Putin che intensifica gli attacchi mentre la Russia perde alcuni dei suoi territori conquistati.

Questo potrebbe portare a una fase della guerra in cui i siti storici vengono prese di mira per danneggiare il morale del nemico, secondo El País. Gli attacchi più recenti russi hanno colpito anche il Museo dell'Arsenale e uno storico studio cinematografico ucraino, distruggendo una collezione di abbigliamento vecchia di secoli, mentre la scorsa settimana l'Ucraina ha attaccato la Crimea e colpito un museo dedicato alla difesa di Sebastopoli durante la guerra di Crimea (1854-1855), danneggiando l'enorme dipinto di Franz Roubaud.