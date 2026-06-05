La strada verso i Campionati Mondiali è iniziata in Yu-Gi-Oh! Master Duel

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Yu-Gi-Oh competitivo! i duellanti stanno sistemando i loro mazzi e preparando le carte in vista dei Campionati Mondiali di agosto. Yu-Gi-Oh! Duel Links ha già dato il via al suo evento in-game, permettendo ai giocatori di competere per il loro posto nei Worlds, e ora tocca a Master Duel.

Come indicato in un comunicato stampa, le qualificazioni WCS di Yu-Gi-Oh! Master Duel non solo ti permettono di dimostrare di essere il miglior duellante in circolazione, ma se hai successo con un paio di altri duellanti puoi ottenere un posto per te e due compagni all'evento. Le qualificazioni WCS si disputano in un evento a due fasi, che inizia con la prima tappa che si svolge tra il 10 e il 22 giugno.

Le qualificazioni regionali prenderanno poi il meglio della prima fase e lo metteranno alla prova dal 19 al 22 giugno. La competizione sarà feroce, poiché solo i migliori potranno guadagnarsi la possibilità di competere a Tokyo.

Se ami semplicemente duellare e non ti interessa partecipare alle competizioni, allora c'è ancora molto da goderti nell'evento Master Duel Road to Worlds. I giocatori riceveranno ricompense commemorative per l'accesso, tra cui gemme, una carta ultra rara e altro ancora. Maggiori informazioni sulla campagna completa qui.