La striscia LED sulle Steam Machine può essere utilizzata per monitorare l'avanzamento del download

HQ

La scorsa settimana è stato confermato che Valve è finalmente pronta per entrare nel mercato delle console con il proprio hardware sotto forma di Steam Machines. Questo fatto, insieme al nuovo controller e alle discussioni sulle prestazioni, ha dominato il dibattito da allora, ma ci sono due caratteristiche davvero interessanti che sono passate un po' sotto il radar.

Uno è che il dispositivo ha un pannello frontale sostituibile, che semplifica l'integrazione del dispositivo in casa. Inoltre, Valve non è esigente e ti consente persino di stampare in 3D i tuoi pannelli, se lo desideri. Ma in realtà c'è anche un'altra caratteristica interessante sulla parte anteriore, ovvero una striscia LED. Puoi usarlo per scopi di progettazione, ma anche per scopi più pratici, come lasciare che indichi fino a che punto è progredito il tuo download mentre stai guardando qualcos'altro.

Puoi vedere come appaiono entrambe queste funzionalità nel post di Threads qui sotto.