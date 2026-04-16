La tuta di Absolut Batman confermata come giocabile in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

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Come sicuramente vi aspettate e probabilmente già sappete, il prossimo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarà pieno di una vasta gamma di costumi di Batman. Alcuni di quelli già confermati includono l'iconico costume di serie TV di Batman di Adam West, ma abbiamo anche, ovviamente, il classico Batman (dai film di Tim Burton), il popolare costume di The Dark Knight, il più spettacolare costume da Batman Ninja, e qualcosa che sicuramente delizierà molti giocatori... l'outfit di Batman: Arkham.

Ora un altro è stato confermato in un nuovo trailer. Questo è significativamente più recente e forse non così famoso come gli altri, ed è la tuta di Absolute Batman. È un fumetto, creato da Scott Snyder, che è diventato rapidamente incredibilmente popolare dopo il suo debutto nel 2024. Qui, le dinamiche di Gotham City sono completamente sconvolte, e Batman stesso è una figura enorme e robusta che non si riempie di soldi (a differenza del miliardario Joker di questo universo).

In un video, ora possiamo vedere la tuta di Absolute Batman, con Scott Snyder in persona mentre osserva la sua creazione Lego in tutto il suo splendore - combattendo al fianco di Catwoman Assoluta. Dai un'occhiata qui sotto e, se non hai ancora letto questo fumetto, prendine subito una copia, te la meriti. Ci ringrazierai dopo.

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 22 maggio, e arriverà anche su Switch 2 in un secondo momento.