La Supergirl di Milly Alcock tornerà in Superman: Man of Tomorrow

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Supergirl tornerà per il sequel del 2027 Superman: Man of Tomorrow, come confermato dallo stesso co-responsabile del nuovo DCU Peter Safran. Dopo aver fatto una forte prima impressione con il suo cameo in Superman del 2025, la versione di Kara Zor-El interpretata da Alcock avrà un suo film più avanti quest'anno. Non sarà l'ultima volta che la vedremo, però, perché sembra che sarà una figura importante nel DCU in futuro.

"È una parte fondamentale di quello che stiamo facendo," Peter Safran ha raccontato a Variety nell'intervista di copertina di Alcock. Al momento, la priorità di Alcock non è il sequel di Superman, ma piuttosto il suo film, che è entusiasta di portare a un nuovo pubblico. "Sono così entusiasta per tutte le giovani donne che vedranno questo — questo mi colpirà davvero," ha detto.

I piani per il DCU sono attualmente noti solo a Safran, Gunn e forse qualche altro insider alla DC. Ma sappiamo che Supergirl sarà una parte importante del suo futuro, insieme a suo cugino Superman. Con il film di Supergirl incentrato su avventure nello spazio, potremmo vedere come potesse fungere da scusa per portare le minacce più strane provenienti da tutta la galassia nella versione DCU della Terra, interpretando in un certo senso il ruolo che i Guardiani della Galassia avevano nell'MCU ai tempi.

In ogni caso, se il film autonomo di Alcock riuscirà a funzionare, vedremo sicuramente un sequel di Woman of Tomorrow un giorno, con lei che speriamo di avere più di un breve cameo nel prossimo film del suo cugino immaginario.