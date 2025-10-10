news
Kirby e la Terra Perduta
La sveglia di Nintendo ora può riprodurre musica da Kirby and the Forgotten Land
Perché Kirby francamente rende tutto migliore.
Molte persone sono rimaste davvero sorprese l'anno scorso quando Nintendo ha annunciato e rilasciato di punto in bianco una sveglia chiamata Alarmo. Sebbene sia fondamentalmente solo una sveglia, è piena di musica e suoni Nintendo e ha funzionalità che hanno lo scopo di aiutarti ad addormentarti e svegliarti più facilmente quando suona.
Non sembra essere stato un enorme successo, ma Nintendo continua a lavorare per migliorarlo e ora ha lanciato nuovi allarmi e grafica da Kirby and the Forgotten Land. Se sei curioso, puoi ascoltare i suoni sul sito web giapponese di Nintendo.