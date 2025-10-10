La sveglia di Nintendo ora può riprodurre musica da Kirby and the Forgotten Land

HQ

Molte persone sono rimaste davvero sorprese l'anno scorso quando Nintendo ha annunciato e rilasciato di punto in bianco una sveglia chiamata Alarmo. Sebbene sia fondamentalmente solo una sveglia, è piena di musica e suoni Nintendo e ha funzionalità che hanno lo scopo di aiutarti ad addormentarti e svegliarti più facilmente quando suona.

Non sembra essere stato un enorme successo, ma Nintendo continua a lavorare per migliorarlo e ora ha lanciato nuovi allarmi e grafica da Kirby and the Forgotten Land. Se sei curioso, puoi ascoltare i suoni sul sito web giapponese di Nintendo.