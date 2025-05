La Svezia abbassa il livello di minaccia nazionale da "alto" a "elevato" Le autorità di sicurezza notano un calo dei rischi legati all'estremismo violento.

Venerdì, il servizio di sicurezza svedese ha abbassato la valutazione della minaccia nazionale da "alta" a "elevata", citando un costante calo del rischio di attacchi estremisti violenti, ha detto la polizia di sicurezza svedese SAPO in un comunicato. La precedente allerta rafforzata, che è il secondo livello più alto, è stata sollevata l'anno scorso a seguito di incidenti che hanno suscitato tensioni internazionali e minacce jihadiste. Le autorità affermano che il contesto di sicurezza è gradualmente migliorato, riflettendo una situazione generale più stabile.