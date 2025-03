La Svezia aumenterà la spesa per la difesa al 3,5% del PIL entro il 2030 Il Primo Ministro delinea l'ambizioso obiettivo di aumentare i finanziamenti militari in un contesto di sicurezza globale in evoluzione.

Il paese si sta preparando ad aumentare significativamente la spesa per la difesa, puntando al 3,5% del PIL entro il 2030, un forte aumento rispetto al 2,4% precedentemente previsto per quest'anno e al 2,6% entro il 2028. Il primo ministro Ulf Kristersson ha annunciato questo obiettivo provvisorio in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza europea e sul cambiamento delle priorità degli Stati Uniti, nonché alla crescente necessità per i membri della NATO di rafforzare la loro prontezza militare. Pur riconoscendo l'incertezza delle cifre finali, Kristersson ha sottolineato la necessità per i membri della NATO di rafforzare le loro capacità militari, allineandosi con le aspettative che l'alleanza spingerà presto per un intervallo di spesa compreso tra il 3% e il 4% del PIL.