La Svezia convocherà l'inviato israeliano per le preoccupazioni relative agli aiuti a Gaza

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che la Svezia ha annunciato l'intenzione di convocare l'ambasciatore israeliano in risposta all'insufficiente aiuto umanitario che raggiunge Gaza, ha detto lunedì il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

Allo stesso tempo, il primo ministro Ulf Kristersson ha esortato l'UE a prendere in considerazione le sanzioni, sottolineando che i limitati aiuti consentiti nell'enclave sono di gran lunga inferiori a ciò che è necessario per evitare la carestia tra i suoi due milioni di residenti.