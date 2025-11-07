La Svezia costretta a chiudere il secondo aeroporto più grande dopo l'avvistamento di droni (una prima volta per il paese)

HQ

Il traffico all'aeroporto di Göteborg-Landvetter, il secondo più grande della Svezia, è stato temporaneamente interrotto giovedì dopo che uno o più droni sono stati avvistati in volo vicino all'area, spingendo la polizia ad aprire un'indagine su un sospetto sabotaggio aereo.

I funzionari dell'agenzia svedese per l'aviazione civile LFV hanno confermato che diverse segnalazioni di droni sono state ricevute intorno alle 1641 GMT, portando a un'immediata chiusura dello spazio aereo sopra l'aeroporto. La polizia è arrivata sul posto per raccogliere prove e verificare gli avvistamenti.

I voli riprendono mentre le indagini continuano

Più tardi in serata, l'operatore aeroportuale Swedavia ha dichiarato che la situazione era stata dichiarata conclusa e che le operazioni di volo stavano gradualmente riprendendo. L'incidente ha costretto più di una dozzina di voli a essere dirottati o cancellati durante la chiusura.

La chiusura segna la prima interruzione registrata legata ai droni in Svezia, anche se incidenti simili hanno causato chiusure temporanee degli aeroporti in paesi come Danimarca, Norvegia e Belgio negli ultimi mesi.

Alcuni funzionari europei hanno descritto la tendenza come una forma di guerra ibrida, suggerendo possibili collegamenti con l'interferenza russa, accuse che Mosca ha negato. La Svezia, che ha recentemente potenziato le sue difese anti-drone da 320 milioni di euro, dovrebbe rivedere le nuove misure di sicurezza dopo l'incidente di Göteborg.