La Svezia dona all'Ucraina i caccia Gripen, il che potrebbe dare un vantaggio sulla Russia

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Il governo svedese prevede di donare diversi caccia JAS 39 Gripen all'Ucraina, come riportato da Aftonbladet e YLE. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi è attualmente in visita in Svezia.

I caccia JAS 39 Gripen sono le varianti più vecchie dei modelli C e D del Gripen. La Svezia sta inoltre attualmente negoziando la vendita fino a 150 Gripen modello E più recenti all'Ucraina, con l'aiuto di un prestito UE. Attualmente, non ci sono informazioni sul calendario della donazione. Secondo rapporti non confermati, Svezia e Ucraina hanno già concordato che i piloti ucraini riceveranno l'addestramento Gripen quest'anno.

Secondo gli esperti, il JAS 39 Gripen porterebbe vantaggi aggiuntivi significativi all'Ucraina. La più significativa di queste sarebbe se l'Ucraina, oltre agli aerei, avesse accesso ai missili da combattimento aereo europei Meteor. Questi missili non possono essere lanciati dai tipi di aerei attualmente in possesso dell'Ucraina.

Un altro vantaggio del Gripen è la sua minore manutenzione. I Gripen possono operare da aeroporti in cattive condizioni, mentre l'F-16, ad esempio, richiede un buon aeroporto. Le prese d'aria dei motori del Gripen sono posizionate ai lati dell'aereo, quindi non sono così vulnerabili al risucchio di detriti nei motori come l'F-16, che ha una presa d'aria sottostante.