La Svezia espande la difesa del Baltico con un nuovo contratto per il Torped 47

Le ultime notizie sulla Svezia . Ora sappiamo che il paese nordico ha assegnato a Saab un contratto da 1,3 miliardi di corone svedesi (135 milioni di dollari) per la fornitura di ulteriori siluri leggeri Torped 47 e tubi di lancio, rafforzando la sua difesa marittima nel Mar Baltico.

Il sistema, progettato per ambienti in acque poco profonde, migliorerà le capacità offensive e difensive dei sottomarini e delle navi di superficie svedesi. Questo ordine si basa sulle consegne iniziali del 2022 nell'ambito degli sforzi di modernizzazione navale in corso nel Paese.