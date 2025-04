La Svezia firma un accordo per il sistema radar GM200 di Thales

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . Il paese si è assicurato un significativo aggiornamento delle sue capacità di difesa con l'acquisizione del radar Thales Ground Master 200 Multi-Mission Compact. Puoi leggere l'annuncio qui.

L'accordo, del valore di circa 93 milioni di dollari, vedrà le prime consegne previste per il 2026. Progettato per sostituire l'obsoleto sistema PS-871, il GM200 MM/C migliorerà la sorveglianza aerea e di superficie della Svezia, offrendo un dispiegamento rapido e un'ampia autonomia di 400 km.

Si prevede che le capacità del radar, tra cui il tracciamento di una varietà di minacce aeree e terrestri, rafforzeranno l'infrastruttura di difesa della Svezia in mezzo alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza, con il bilancio della difesa del paese in aumento in risposta alle crescenti tensioni.