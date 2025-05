La Svezia firma un accordo per munizioni da 186 milioni di dollari con Nammo

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . Ora sappiamo che il paese nordico ha firmato un accordo da 186 milioni di dollari con Nammo per aumentare le sue scorte di munizioni di piccolo calibro nell'ambito di un quadro decennale, il più grande del suo genere tra le due parti.

Le consegne andranno dal 2026 al 2028, rafforzando l'offerta in un momento di capacità globale limitata e crescenti preoccupazioni per la sicurezza regionale. Il contratto si allinea con la più ampia spinta della Svezia ad espandere la spesa per la difesa dopo la sua adesione alla NATO lo scorso anno.