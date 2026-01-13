La Svezia impegna 440 milioni di dollari in droni

HQ

La Svezia è pronta a investire circa 440 milioni di dollari in sistemi militari senza pilota, segnando uno dei passi più significativi finora per rimodellare le sue forze armate in vista di futuri conflitti. Il finanziamento, equivalente a circa 4 miliardi di corone svedesi, sarà distribuito nei prossimi due anni e coprirà un'ampia gamma di tecnologie per droni, secondo il Ministro della Difesa Pål Jonson.

Gli acquisti previsti includono droni d'attacco a lungo raggio, piattaforme di guerra elettronica e sistemi di sorveglianza, oltre a veicoli marittimi senza pilota progettati per il monitoraggio costiero e la dragaggio mine. Parlando alla conferenza annuale sulla difesa svedese nella cittadina montana di Sälen, Jonson ha affermato che le capacità senza pilota e a lungo raggio non sono più opzionali, ma centrali per la guerra moderna.

"La storia dimostra che la guerra si evolve più velocemente delle dottrine," disse Jonson ai delegati, avvertendo che gli eserciti che non riescono ad adattarsi ai sistemi autonomi rischiano di essere rapidamente sopraffatti. Le sue osservazioni hanno riecheggiato le lezioni tratte dai recenti conflitti, in cui i droni hanno svolto un ruolo decisivo nella raccolta di informazioni, nel miramento e nella perturbazione del campo di battaglia.

Oltre ai droni, il governo svedese prevede anche di investire ulteriori 1,3 miliardi di corone in nuove capacità satellitari militari, rafforzando comunicazioni, sorveglianza e intelligence. Queste mosse arrivano mentre Stoccolma accelera la modernizzazione della sua difesa dopo l'adesione alla NATO nel 2024 e sullo sfondo delle crescenti tensioni di sicurezza in tutta Europa.