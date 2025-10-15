La Svezia inizierà l'accumulo di scorte alimentari di emergenza per la prima volta dalla Guerra Fredda sulla possibilità di una guerra

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Svezia ricomincerà a immagazzinare grano per la prima volta dalla Guerra Fredda, segnando un passo importante nella sua strategia di difesa nazionale, con l'intenzione di investire 575 milioni di corone (52 milioni di euro) come parte del bilancio 2026.

Dopo il suo ingresso nella NATO lo scorso anno, il governo ha annunciato una nuova iniziativa per rafforzare la sicurezza alimentare in caso di conflitto o interruzioni delle forniture. I primi silos saranno costruiti nel nord, una regione strategicamente vitale ma vulnerabile.

"La scelta di iniziare con il nord della Svezia non è ovviamente casuale. L'importante posizione strategico-militare della Svezia settentrionale, combinata con un basso grado di autosufficienza di grano, rende urgente stabilire uno stoccaggio fisico qui il prima possibile".

"Oggi aggiungiamo un altro giorno al libro dei record poiché abbiamo adottato misure e passi concreti per rafforzare seriamente la resilienza della società svedese. Passo dopo passo, un po' alla volta, stiamo costruendo la forza della nuova difesa totale".

Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!